Rashford reageert op racisme na gemiste penalty in EK-finale

De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de racistische uitlatingen die op sociale media over hem verschenen nadat hij in de EK-finale tegen Italië zijn strafschop had gemist. De 23-jarige zwarte speler van het Engelse nationale elftal biedt in een uitgebreide verklaring op Twitter ook zijn excuses aan voor het missen van die penalty.

"Kritiek op mijn prestaties kan ik altijd hebben", schrijft hij. "Mijn penalty was niet goed genoeg, die had erin gemoeten. Maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik heb me nog nooit trotser gevoeld dan toen ik de drie leeuwen op mijn borst droeg en mijn familie zag juichen in een menigte van tienduizenden mensen. Ik heb van dat soort dingen altijd gedroomd."

Rashford plaatste zijn statement maandagavond op Twitter: