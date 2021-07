Marengo, Groen, Verstappen: de zaken van Peter R. de Vries

Peter R. de Vries heeft een lange carrière als misdaadverslaggever, maar ook als aanjager van het oplossen van cold cases en als vertrouwenspersoon van een kroongetuige. Een overzicht van zaken waar De Vries nu bij betrokken is:

Marengo

Sinds een jaar is De Vries vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. De Vries zei over die rol dat hij het verzoek om hulp niet kon weigeren. Nadat B. met informatie over Taghi naar de politie was gestapt, werd zijn broer vermoord. Later werd ook B.'s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De Vries zei het een belangrijk signaal te vinden aan de moordenaars dat zulke misdrijven nooit lonen.

Om vertrouwenspersoon te kunnen worden, trad De Vries in dienst bij het kantoor van een van de advocaten van de kroongetuige. Hij belde naar eigen zeggen een paar keer per week met Nabil B. Het Marengo-proces ligt momenteel stil. Maandag begint wel de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen twee verdachten van de moord op Derk Wiersum, in september 2019.

Tanja Groen

Vorige maand startte De Vries nog een actie om een miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip in de zaak-Tanja Groen. Die zaak is een van de vele onopgeloste dossiers waarin De Vries zich in zijn carrière heeft vastgebeten. Groen verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd. Zoekacties, ook recente, hebben niets opgeleverd. De hoop van De Vries en Groens ouders is dat een grote beloning voor de gouden tip tot een doorbraak kan leiden.

"Tanja's ouders zitten in tergende onzekerheid", zei De Vries twee weken geleden over zijn initiatief. "Ze geloven dat ze niet meer leeft. Maar die ene promille vreet aan ze. Ze komen op leeftijd. Hun grootste angst is nooit te weten wat er met hun kind is gebeurd."

Nicky Verstappen