Peter R. de Vries wil 1 miljoen euro ophalen voor gouden tip Tanja Groen

De 18-jarige Tanja Groen verdween spoorloos tijdens de ontgroeningsweek van de Universiteit Maastricht in augustus 1993. Ze werd voor het laatst gezien nadat ze was vertrokken van een feestje. De studente zou vandaag 46 jaar zijn geworden.

'Recht op duidelijkheid'

Ook de ouders van Groen waren op de persconferentie aanwezig. "Het is vandaag de verjaardag van Tanja Groen, die haar ouders al 27 jaar niet meer hebben kunnen vieren, omdat zij eind augustus 1993 spoorloos is verdwenen", zei De Vries. "Haar ouders zitten in tergende onzekerheid. Ze geloven dat ze niet meer leeft. Maar die ene promille vreet aan ze. Ze hebben recht op duidelijkheid. Ze komen op leeftijd. Grootste angst is nooit te weten wat er met hun kind is gebeurd."

De Vries wil dat het miljoen binnen een jaar is ingezameld. Als het bedrag na een jaar lager uitkomt, dan is dat de uit te loven beloning. Is het meer, dan zal de rest van het geld gebruikt worden in beloningen in andere zaken. Het initiatief wordt gesteund door de politie en justitie.

De afgelopen jaren is er vaker uitgebreid naar sporen van Tanja Groen gezocht, maar die zoekacties hebben niets concreets opgeleverd. Vorige week werd opnieuw naar de vrouw gezocht, op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant. Ook die zoektocht leverde niets op.