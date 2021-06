Nieuwe zoektocht naar vermiste Tanja Groen levert niets op

De zoektocht naar de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant heeft niets opgeleverd. Forensisch archeologen van het NFI en medewerkers van forensische opsporing hebben gisteren en vandaag een gebied van zo'n duizend vierkante meter nauwkeurig doorzocht.

Tot de zoektocht in het bos- en heidegebied tussen Heeze-Leende en Someren werd besloten nadat de politie informatie van getuigen had gekregen; ook recent weer. Tanja zou op een bepaald deel van de hei, vlakbij een klein ven, begraven zijn. Maar daar zijn geen sporen van gevonden.

Zoektocht gaat door

Het einde van de zoektocht betekent niet dat het onderzoek naar de verdwijningszaak van Tanja Groen nu stopt, zegt de projectleider. "Al twee jaar wordt alle informatie in het dossier opnieuw tegen het licht gehouden, op zoek naar nieuwe aanknopingspunten. Een aantal scenario's ligt nog op de plank. Daar gaan we komende maanden verder mee aan de slag. We geven de moed niet op om deze zaak op te lossen."

De toen 18-jarige Tanja Groen verdween tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Ze werd voor het laatst gezien nadat ze was vertrokken van een feestje. Op 4 september 1993 gaven haar ouders Tanja Groen op als vermist. Sindsdien is op meerdere plaatsen naar haar gezocht. Zo werd in januari 2020 vergeefs gezocht op een kerkhof in Heugem bij Maastricht.