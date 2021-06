Hongaarse premier Orbán niet aanwezig bij EK-wedstrijd in München

De Hongaarse premier Orbán zal vanavond niet aanwezig zijn bij de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije in München. Duitse media schrijven dat Orbán zijn bezoek gisteravond heeft afgezegd. Tegen Hongaarse media zeggen regeringswoordvoerders niet "in te gaan op privé-activiteiten van de premier".

Voorafgaand aan de groepswedstrijd in München is een discussie losgebarsten over het verlichten van het voetbalstadion in de kleuren van de regenboog, een symbool van de lhbti-gemeenschap. Daarmee wil het gemeentebestuur protesteren tegen de Hongaarse wetwijziging waardoor het verboden wordt om homoseksualiteit te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar.

De Europese voetbalbond UEFA staat de actie niet toe, omdat met de verlichting een politiek statement wordt afgegeven. Dat leidde tot verbazing bij Duitse politici en lhbti-organisaties, die stellen dat het om mensenrechten gaat. Diverse gebouwen in München worden daarom vanavond alsnog met regenboogkleuren verlicht, net als voetbalstadions in andere steden.

'Accepteer het verbod'

In een interview met het Duitse persbureau DPA doet Orbán een beroep op Duitse politici om het UEFA-verbod te accepteren. "Het is geen beslissing van de staat om een stadion te verlichten." Daarnaast verzekert hij dat lhbti'ers in Hongarije worden beschermd en regenboogkleuren ook in hoofdstad Boedapest onderdeel uitmaken van het straatbeeld.

De Hongaarse premier staat bekend als groot voetballiefhebber. De twee andere EK-groepswedstrijden, waarbij zijn land verloor van Portugal en gelijk speelde tegen Frankrijk, bezocht hij wel.