Toch regenboogkleuren in München: stad, bedrijven en politie doen mee

Nu de Allianz Arena in München van de UEFA niet in regenboogkleuren mag worden verlicht, heeft de gemeente besloten om rond de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije andere prominente gebouwen in de stad van de lhbti-kleuren te voorzien. Ook grote bedrijven uit de Beierse stad roeren zich in de discussie tussen de voetbalbond en de gemeente.

Burgemeester Reiter van München heeft aangekondigd dat onder meer op het stadhuis regenboogvlaggen zullen wapperen. "We laten ons in geen geval afschrikken en geven een duidelijk signaal af naar Hongarije en de wereld", zegt Reiter.

Naast de burgemeester zijn ook inwoners van de stad duidelijk over de actie: