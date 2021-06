NAVO-leiders noemen China een constante uitdaging voor de veiligheid

Leiders van NAVO-landen hebben op de top in Brussel stevige woorden geuit richting China. In een gezamenlijke verklaring stellen de leiders van de dertig NAVO-landen dat China een constante veiligheidsuitdaging vormt, de wereldorde probeert te ondermijnen en in een "zorgwekkend tempo" werkt aan de ontwikkeling van nucleaire raketten.

China's ambities en gedrag vormen "systemische uitdagingen" voor de wereldorde van onderlinge afspraken en regels, stellen de regeringsleiders.

Biden voor het eerst bij top

De Amerikaanse president Biden, die al langer pleit voor een steviger beleid tegen Peking, was er voor het eerst bij. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron waren wat milder voor China. "Het is belangrijk om de balans te vinden, omdat China ook een partner is op veel vlakken", zei Merkel.

Macron zei dat de NAVO er voor moet waken niet andere belangrijke thema's zoals het bestrijden van terrorisme en veiligheidskwesties rond Rusland naar de achtergrond te schuiven.

Daarom gingen de dertig staatshoofden en regeringsleiders niet zo ver om China een rivaal te noemen. Maar ze uitten wel hun bezorgdheid over wat volgens hen "dwangbeleid" is, oftewel de ondoorzichtige manieren waarop het land zijn strijdkrachten moderniseert en het verspreiden van desinformatie.

Naast gesprekken over China kwam ook de relatie met Rusland aan bod. Er werden onder meer zorgen geuit over de militaire aanwezigheid op de Krim en over het nucleaire arsenaal van het land. "We herhalen onze steun voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne, Georgië en de Republiek Moldavië binnen hun internationaal erkende grenzen", staat in de verklaring.

Biden vs. Trump

De leiders waren voor het eerst in anderhalf jaar tijd weer fysiek bij elkaar in het NAVO-hoofdkwartier. Biden sprak zijn "krachtige toewijding" aan de NAVO uit, zei secretaris-generaal Stoltenberg na afloop. Bidens voorganger, Donald Trump, sprak zich geregeld minder positief uit over de samenwerking.