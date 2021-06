NAVO-topman Stoltenberg over China: 'Geen Koude Oorlog, wel uitdagingen'

De NAVO moet reageren op de economische, politieke en militaire opkomst van China. Secretaris-generaal Stoltenberg zei dat vanochtend bij aanvang van de NAVO-top in Brussel. "We weten dat China niet onze waarden deelt en we moeten daar samen, als alliantie, op reageren."

Stoltenberg benadrukte dat geen sprake is van "een nieuwe Koude Oorlog" en dat China geen vijand of tegenstander is, maar dat de opkomst van China wel "uitdagingen voor onze veiligheid" met zich meebrengt. De secretaris-generaal noemde onder meer de cyberactiviteit van de Chinezen en hun investeringen in moderne wapensystemen.

Nieuwe Zijderoute

De opmerkingen van de NAVO-topman komen vlak na de aankondiging van G7-landen om samen een blok te vormen tegen China. De zeven grote industrielanden kwamen dit weekend onder meer met een initiatief voor een groot infrastructuurproject in ontwikkelingslanden, waar ook China zeer actief is met plannen voor een 'Nieuwe Zijderoute'.

Ook bij de NAVO-top van vandaag belooft China dus een belangrijk thema te worden. De Amerikaanse president Biden, die al langer pleit voor een steviger beleid tegen Peking, is er voor het eerst bij. Veel Europese collega's denken iets genuanceerder over China, omdat ze belang hebben bij de handel met het Aziatische land.

Poetin

Naar verwachting praten de dertig NAVO-lidstaten vandaag ook over onderwerpen als klimaatverandering en terreurbestrijding. Ook het "Russische patroon van agressief gedrag" komt aan bod.

Biden spreekt woensdag met de Russische president Poetin in Genève. Volgens Stoltenberg zullen de NAVO-leden de top van vandaag aangrijpen om te overleggen over die ontmoeting.