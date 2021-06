Top afgelopen: G7 maakt afspraken over klimaat, vaccinaties en China

De G7 gaat meer doen tegen klimaatverandering, een miljard vaccins leveren aan ontwikkelingslanden en een blok vormen tegen de opkomende economische macht van China. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van drie dagen vergaderen in het Engelse Cornwall met de zeven grootste industrielanden in het Westen: de VS, Canada, Japan, Italië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag werd de slotverklaring (.pdf) gepubliceerd.

Er is afgesproken om het gebruik van steenkool wereldwijd aan banden te leggen. Dat doen de landen niet alleen zelf, maar ze maken ook geld vrij voor alternatieven voor steenkoolgebruik in ontwikkelingslanden. In 2030 moet de C02-uitstoot met de helft zijn teruggebracht en in 2050 moeten economieën klimaatneutraal zijn.

Steenkool kan wat de G7 betreft straks alleen nog gebruikt worden als er technologie is om de uitstoot af te vangen. In totaal moeten de landen een bedrag van 100 miljard dollar per jaar opbrengen voor de gezamenlijke klimaathulp aan arme landen. Over een concrete datum wanneer steenkool definitief in de ban moet zijn gedaan, werden de landen het niet eens.

De G7 is ook van plan ontwikkelingslanden aan meer vaccins te helpen. Tot eind 2022 willen de deelnemers 1 miljard doses gaan leveren. Het Internationaal Monetair Fonds verwelkomde de afspraak, maar zei daarbij dat 1 miljard doses pas een begin is.

Chinese macht

Groot onderwerp van gesprek gedurende de hele top was China. Afgesproken werd om gezamenlijk een machtsblok te vormen tegen China, onder meer met het initiatief tot een groot infrastructuurproject in ontwikkelingslanden. Op die manier hoopt de G7 de invloed van China in die landen tegen te gaan.

Er werden ook wat kleinere plaagstootjes uitgedeeld. De G7 sprak zich uit tegen dwangarbeid in algemene zin, maar legde het vergrootglas op China. De groep wil "door de staat gesponsorde gedwongen arbeid van kwetsbare groepen en minderheden tegengaan". Daarmee wordt verwezen naar de dwangarbeid die Oeigoeren moeten verrichten in Xinjiang, in het westen van China.

De zes andere landen van de G7 schaarden zich ook achter een oproep van de Amerikaanse president Joe Biden om opnieuw onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus, waar China volgens hen niet genoeg opheldering over gegeven heeft. Ook werd stelling genomen tegen de toenemende bemoeienis van Peking met Hongkong.

Worst uit Toulouse

Er was niet alleen sprake van eensgezindheid tijdens de top. In de kantlijn ontvouwde zich een rel tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over Noord-Ierland. De status van Noord-Ierland was tijdens de Brexit-onderhandelingen één van de lastigste dossiers en leidt nog steeds tot spanningen.

Steen des aanstoots was nu een conversatie over worstjes. Noord-Ierland is onderdeel van het VK, maar omdat het een grens met Ierland deelt, volgt het land feitelijk nog veel regels van de EU. Goederen die vanuit de rest van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland vervoerd worden, moeten daarom aan een check onderworpen worden, is de afspraak met de EU, maar die regels worden niet strak nageleefd.

De Britse premier Johnson vroeg tijdens de top aan de Franse president Macron hoe hij het zou vinden als worstjes uit Toulouse niet verkocht mochten worden in Parijs. Daarop zei Macron dat de vergelijking niet opging omdat Toulouse en Parijs in hetzelfde land liggen. Volgens de Britten impliceerde Macron daarmee dat Noord-Ierland geen onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.