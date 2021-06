Achttien jaar Pieter Omtzigt in het CDA: van 'terriër' tot 'teringhond'

Zeker 18 jaar was Pieter Omtzigt Kamerlid voor het CDA. Nu heeft hij bekendgemaakt dat hij zijn lidmaatschap van die partij opzegt en verdergaat als onafhankelijk Kamerlid. De laatste jaren heeft Omtzigt zich geprofileerd als Kamerlid door meerdere affaires (mede) aan het licht te brengen. Ook probeerde hij vorig jaar vergeefs om lijsttrekker te worden. Alle inspanning eiste zijn tol: Omtzigt zit al maanden overspannen thuis.

Hoe zagen de afgelopen 18 jaar eruit en wat heeft Omtzigt tot de beslissing om te vertrekken gebracht? Een tijdlijn.

2003: het begin

Bij de Kamerverkiezingen van 2003 komt Omtzigt zonder enige politieke ervaring op de CDA-lijst, op voorspraak van toenmalig leider en premier Jan Peter Balkenende. Tot dan toe is Omtzigt econometrist. Hij staat op een onverkiesbare 51e plaats, zo lijkt, maar na de formatie van het kabinet-Balkenende II komt hij toch in de Kamer, als CDA'ers doorschuiven naar een kabinetspost.

Al in die eerste periode strijkt Omtzigt prominente partijgenoten tegen de haren in. Hij heeft onder meer de portefeuille pensioenen en maakt een punt van de ruime pensioenregeling van Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank en CDA'er.

2006-2012: backbencher

In de jaren daarna ontwikkelt Omtzigt zich niet tot belangrijk Kamerlid. Dat wil zeggen: niet in de ogen van zijn partij. In 2006 staat hij bij de verkiezingen op plaats 37, vier jaar later op plek 29. Omdat het CDA steeds verder krimpt, komt hij in 2010 in eerste instantie niet in de Kamer. Pas als er opnieuw fractiegenoten doorschuiven naar een nieuw kabinet, dan Rutte I, krijgt Omtzigt alsnog een Kamerzetel.

In 2012 ontvouwt zich zijn eerste strijd met het partijbestuur. Het CDA wil de hele lijst omgooien en vindt dat er per regio voorverkiezingen gehouden moeten worden. Omtzigt moet het in Overijssel van het partijbestuur opnemen tegen streekgenoot Eddy van Hijum. Maar op de dag van de voorverkiezing zegt de partij opeens dat beiden op de lijst komen. Van Hijum op plek 7, Omtzigt degradeert naar plek 39. Als je op de peilingen van dat moment afgaat is hij niet verkiesbaar.

Maar een persoonlijke campagne, gebouwd op Omtzigts populariteit in Twente, zorgt ervoor dat hij toch in de Kamer komt. 37.000 mensen stemmen op hem. Dat jaar is hij de enige CDA'er die met voorkeursstemmen in de Kamer komt.

2012-2016: de terriër

In de regeerperiode van Rutte II omarmt Omtzigt de rol van 'bijter'. Mede dankzij hem moet staatssecretaris Weekers van de VVD aftreden vanwege de zogenoemde Bulgarenfraude. Ook is Omtzigt zeer kritisch op Weekers' opvolger Eric Wiebes, na een mislukte reorganisatie van de Belastingdienst. Een deel van het CDA neemt Omtzigt zijn kritische houding over Europa en het associatieverdrag met Oekraïne kwalijk.

Het levert hem in 2016 wel de Prinsjesprijs op. Die prijs gaat naar een parlementariër die belangrijk is voor gezag van het parlement. "Foxterriërs", als Omtzigt, worden door collega's "snel gezien als een zeurkous die alles in de war schopt". Maar, stelt de jury, "die houding is essentieel voor het gezag van het parlement en de stabiliteit van de democratie".

Ook Mark Rutte heeft dan al kennis gemaakt met de man die zowel vergeleken wordt met verschillende hondensoorten ("terriër" en "pitbull") als met een luis in de pels. De vliegramp met vlucht MH17 in de zomer van 2014 is één van Omtzigts dossiers. Hij legt het kabinet het vuur na aan de schenen over de vraag waarom er nog Nederlandse toestellen over Oekraïne konden vliegen. En hij ergert zich eraan dat een memo daarover pas na vijf keer vragen naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat.

2017: door naar de top

Het MH17-dossier leidt echter ook bijna Omtzigts val in. In een zaal vol nabestaanden laat Omtzigt een Oekraïner suggereren dat niet een Russische Buk-raket, maar een Oekraïens gevechtsvliegtuig MH17 heeft neergeschoten. Hij verklaart dat hij onzorgvuldig gehandeld heeft en trekt zich terug uit het MH17-dossier.

Inmiddels zien veel CDA'ers zijn waarde als Kamerlid en imago als bijter. In 2017 staat hij bij de verkiezingen op plek 4. Dat hij nu bij de partijtop lijkt te horen en dat het CDA weer tot de coalitie toetreedt, ziet Omtzigt echter niet als reden om gas terug te nemen. Sterker nog, in deze kabinetsperiode komt het onderwerp dat Omtzigts ster als Kamerlid verder doet rijzen boven aan de politieke agenda te staan.