Tweede Kamerlid Omtzigt stapt uit CDA en wil als zelfstandig Kamerlid verder

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zegt zijn lidmaatschap van het CDA op. Dat heeft hij bekendgemaakt in een brief die hij op Twitter heeft gezet. Hij gaat als onafhankelijk Kamerlid verder, maar zit voorlopig nog ziek thuis.

Donderdag lekte een notitie van Omtzigt uit, waarin hij felle kritiek uitte op de manier waarop de partij met hem omgegaan is. Hoe dat uitlekken is gebeurd, is voor hem onbekend. "Dit stuk had intern moeten blijven om juist daar een inhoudelijke discussie te kunnen voeren en noodzakelijke vragen te stellen."

Volgens Omtzigt is het daardoor voor hem nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren. "Daarom heb ik zojuist met pijn in mijn hart partijvoorzitter Marnix van Rij laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg."