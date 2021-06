Wekdienst 12/6: Wereldleiders G7 praten verder • Tweede dag EK voetbal

Ander nieuws uit de nacht:

Poetin: relatie met VS onder Biden slechtste in jaren: Poetin deed de uitspraak tijdens een interview met NBC News, in aanloop naar de ontmoeting tussen de twee leiders komende woensdag.

Aardbeving met kracht van 2,0 in Groningen: Volgens het KNMI lag het epicentrum bij het dorp Loppersum. De beving was rond 01.30 uur, op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste beving in Groningen deze maand.

'Nog 50 miljard nodig om de niet-westerse landen te vaccineren': Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur naar aanleiding van de G7-top die nu bezig is. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over het vaccineren van kinderen, terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad.

En dan nog even dit:

Het doet denken aan het bijbelverhaal van Jonas en de walvis: een visser uit Amerika is opgeslokt door een bultrugwalvis en heeft dat overleefd. Experts spreken van een wonder, schrijven Amerikaanse media. Michael Packard was gisteren aan het duiken naar kreeft toen hij ineens omhoog werd getild. Vervolgens werd het pikkedonker.

"Toen dacht ik: o mijn god, ik zit in de bek van een walvis en hij gaat me doorslikken", vertelt Packard. "Ik dacht dat ik doodging."

Hij zat een halve minuut in de bek van de bultrug. Toen kwam de walvis boven water, schudde zijn kop en spuugde de visser uit. Hij werd gered door zijn collega's.