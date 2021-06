Visser wordt opgeslokt door walvis en kan het navertellen

Een Amerikaanse visser heeft een halve minuut in de bek van een bultrug gezeten en dat overleefd. Hij is slechts lichtgewond geraakt. Experts spreken van een wonder, schrijven Amerikaanse media.

Michael Packard (56) was gisteren aan het duiken naar kreeft toen hij ineens omhoog werd getild. Vervolgens werd het pikkedonker. In eerste instantie dacht de visser dat hij was aangevallen door een haai, maar hij voelde geen scherpe tanden en had zelf niets.

"Toen dacht ik: o mijn god, ik zit in de bek van een walvis en hij gaat me doorslikken", vertelt Packard. "Ik dacht dat ik doodging."

Hij kon ademen door de zuurstofstoffles die hij nog meedroeg. Packard denkt dat hij 30 seconden in de bek vastzat. Toen kwam de walvis boven water, schudde zijn kop en spuugde de visser uit. Hij werd gered door zijn collega's.

Het komt bijna niet voor dat iemand wordt opgeslokt door een walvis. Volwassen bultruggen kunnen 16 meter lang worden met een gewicht van 30 ton. Ze eten vooral kreeftachtigen en vissen. Bultruggen zijn niet agressief. Daarom denken experts dat de visser niet opzettelijk is opgeslokt.