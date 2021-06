Britten bezorgd, hoe gaat het met de Indiase 'delta-variant' in Nederland?

De Britten maken zich zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen met de delta-variant, de coronavariant die eerder de Indiase variant werd genoemd. Zo ligt het beruchte R-getal in Groot-Brittannië weer boven de 1, wat betekent dat het aantal besmettingen toeneemt. Moeten we ons ook in Nederland zorgen maken?

De situatie hier is anders, zegt Chantal Reusken, viroloog bij het RIVM. Toch is het volgens haar en andere deskundigen slim om voorzichtig te zijn.

In Nederland zijn tot nu toe slechts dertien besmettingen met de Indiase variant geconstateerd. Maar, zo vertelde directeur Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM vorige week aan de Tweede Kamer, er is wel genoeg reden om waakzaam te zijn: deze is namelijk 40 tot 50 procent besmettelijker dan de alpha-variant, die eerder bekendstond als de Britse variant.

Die hogere besmettelijkheid is aanzienlijk, zegt Reusken, maar wel gemeten in het Verenigd Koninkrijk. Of die hogere besmettelijkheid ook in Nederland geldt, is nog niet helemaal duidelijk. Vooralsnog is het aantal besmettingen met de delta-variant in Nederland de afgelopen weken stabiel laag gebleven: het gaat om tussen de 0,1 en 0,3 procent van het aantal besmettingen dat wordt onderzocht.