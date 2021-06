De Jonge: na coronabesmetting is één prik voldoende

Mensen die een coronabesmetting achter de rug hebben, hoeven geen tweede prik meer te krijgen. Demissionair minister De Jonge volgt een advies daarover van het Outbreak Management Team. Tot nu gold dat alleen mensen die hooguit een half jaar geleden corona hebben gehad, met één prik kunnen volstaan.

Maar volgens een nieuwe studie biedt ook bij eerdere besmettingen één vaccinatie genoeg bescherming, omdat een covidinfectie het afweersysteem "breed stimuleert".

De nieuwe regel gaat onmiddellijk in. De Jonge benadrukt dat dit veel kan schelen in het aantal vaccinaties. "Dat betekent dat er heel veel minder tweede prikken hoeven te worden gezet."

Niet zomaar wegblijven

Mensen die corona hebben gehad en al een afspraak voor een tweede prik hadden staan, kunnen die afzeggen. "Maar je moet niet zomaar wegblijven: je moet dat wel doen via de GGD of de huisarts, want dan registreren ze je als volledig gevaccineerd", zegt de minister. Wie toch een tweede prik wil krijgen, mag dat. "Het is een vrije keuze, al zou je dan iets meer bijwerkingen kunnen hebben."

De Jonge maakt voor twee groepen een uitzondering op de nieuwe regel: tachtig-plussers en mensen met een zwak immuunsysteem vanwege een onderliggende aandoening krijgen het advies zich toch - ook na een eerdere coronabesmetting - twee keer te laten vaccineren.