Twee dagen Tjeenk Willink: kiertje voor Rutte en veel ideeën voor betere bestuurscultuur

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft vanavond het Binnenhof verlaten met een tas vol paperassen met moeilijk huiswerk. Twee dagen van 09.00 tot 18.00 uur heeft de 79-jarige minister van Staat in de historische Stadhouderskamer geluisterd naar zeventien partijleiders.

Hij heeft ook vragen gesteld. Hoe denkt iedereen over de vorming van een nieuw kabinet? En, niet onbelangrijk: wat zijn de ideeën over het creëren van een andere bestuurscultuur?

Dat er sprake is van een zeer lastige kabinetsformatie is inmiddels geen nieuws meer. In een mum van tijd hebben allerlei partijen, ook uit de coalitie, VVD-leider Rutte de rug toegekeerd. Rutte heeft gesproken en gelogen over een andere baan voor het kritische CDA-Kamerlid Omtzigt en nu wordt hij gezien als een belangrijke veroorzaker van een verziekte bestuurscultuur op het Binnenhof.

Praatmarathon

Het is aan formatie-nestor Tjeenk Willink om een oplossing te zoeken voor de impasse. Zijn eerste zet bestond uit deze tweedaagse praatmarathon en wat er in de Stadhouderskamer exact is besproken, blijft voorlopig geheim. Wel hebben alle partijleiders na afloop van hun bezoek de wachtende pers te woord gestaan.

