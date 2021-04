Herman Tjeenk Willink voorgedragen als nieuwe informateur

Herman Tjeenk Willink wordt voorgedragen als informateur. Dat hebben fractievoorzitters voorgesteld in een bijeenkomst met Kamervoorzitter Arib. De aanstelling moet nog wel worden bekrachtigd in een Kamerdebat vanmiddag.

In dat debat zal blijken welke partijen voor Tjeenk Willink zijn als informateur. Forum voor Democratie-leider Baudet en PVV-leider Wilders in ieder geval niet, zeiden ze na de bijeenkomst. Wilders zei verder dat hij een motie gaat indienen voor nieuwe verkiezingen.

Marijnissen van de SP stelde dat Tjeenk Willink "een heel goede staat van dienst heeft". Klaver (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) noemden Tjeenk Willink een begrijpelijke keuze.

In 1972 al betrokken

De Tweede Kamer had na de mislukte verkenning gevraagd om "een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek". De 79-jarige Tjeenk Willink, minister van staat en lid van de PvdA, heeft een zeer lange ervaring met formaties.

Hij was als secretaris al in 1972 betrokken bij de vorming van het kabinet-Den Uyl en hij is vier keer informateur geweest, ook nog in 2017. Toen hielp hij mee aan de totstandkoming van het derde kabinet-Rutte.