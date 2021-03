Oproep tot massaprotest in Wit-Rusland: komt er een nieuwe protestgolf?

Ondergronds doorgegaan

Dat vindt de 35-jarige architect Dzmitry Ziaziulchyk ook: "Hoe meer mensen gaan, hoe veiliger het is. Tegen 200.000 mensen kunnen de autoriteiten weinig beginnen, dat moeten we niet vergeten".

In de wintermaanden werd er nog steeds bijna dagelijks door kleine groepjes gedemonstreerd, maar niet meer zo massaal als in de zomer, vertelt Ziaziulchyk. Hij woont in Minsk en is een fervent demonstrant. "We zijn ondergronds doorgegaan, door vuurwerk af te steken, vlaggen op te hangen en symbolen te projecteren met lichtlasers. Dat kunnen de autoriteiten niet controleren en het geeft ons goede moed."

Ziaziulchyk verwacht dat de slechte economische situatie mobiliserend werkt. "Afgelopen zomer deden veel mensen niet mee aan de stakingen of protesten, omdat ze bang waren hun baan te verliezen. Maar nu worden veel salarissen niet eens uitbetaald en verliezen mensen hun baan omdat het economisch zo slecht gaat. Als dat doorzet, hebben mensen niets meer te verliezen."

Hij sluit zich aan bij de leus van Tichanovskaja: "De winter was voor Loekasjenko, maar wij zijn uitgerust en er weer klaar voor. Nu schijnt de zon en zijn we niet bang. Ook al worden we opgepakt en moeten we wellicht een paar weken de gevangenis in. Het is een prijs die ik, en veel mensen met mij, bereid zijn te betalen."