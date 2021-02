Zij offerden zich op voor revolutie in Wit-Rusland, maar Loekasjenko blijkt sterker

Kort na een protestdeelname werd Abibak thuis overvallen door zeven agenten met een huiszoekingsbevel vanwege burgerlijke ongehoorzaamheid. De ondervraging van drie uur bestond uit de herhaling van één vraag: heb je geprotesteerd? "Ik ontkende, maar zij zweerden mij te blijven achtervolgen." Haar telefoon en laptop werden ingenomen.

Sindsdien leefde Abibak voortdurend in angst, vertelt ze. 's Avonds bleven lampen uit en gordijnen gesloten en loerde ze voortdurend uit het raam. "Ik twijfelde over alles wat ik zei of deed. Ik piekerde of ik vrij rondliep omdat ik ongevaarlijk ben of omdat de overheid mij gebruikte om anderen op te sporen."

Eind december besloot ze naar Litouwen te vluchten. "Ik kon niet meer zijn wie ik was, door een gebrek aan waardig leven in Wit-Rusland."

Ze wil niets liever dan terugkeren naar Wit-Rusland, hoewel haar vrienden dat afraden. "Ik neem daarom nog even om te bedenken of ik mijn gezond verstand gebruik of terugkeer en hoogstwaarschijnlijk de gevangenis in moet."

Vastgeketend

Toen nieuwslezer Sergej Kozlovitsj op de Wit-Russische staatstelevisie jongeren als Abibak en Beljakov "agressieve provocateurs" moest noemen, besloot hij zijn baan op te zeggen en op YouTube onafhankelijke journalistiek te bedrijven. Hij vertelde er in augustus over tegen de NOS.

Hij heeft geen spijt van die principiële carrièreswitch, zegt hij nu. Zijn YouTubekanaal Niet op TV groeit, maar hij verdient lang niet zoveel als vroeger. Zijn inkomen ging onlangs deels op aan een boete van 540 Wit-Russische roebel (170 euro) voor deelname aan een illegaal protest.