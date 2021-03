Wekdienst 21/3: Catshuisoverleg • Herdenking aankomst Molukkers in Nederland

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je verwachten?

Er is een Catshuisoverleg over de coronamaatregelen. Op tafel liggen het gedeeltelijk openen van het hoger onderwijs, de terrassen en het afschaffen van de avondklok. Maar door de oplopende bemsettingscijfers achten ingewijden de kans op versoepelingen klein. Dinsdagavond weten we wat er besloten is, als premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie geven. Of eerder natuurlijk, als de maatregelen eerder uitlekken.

Op verschillende plekken in het land wordt gedemonstreerd tegen racisme en fascisme in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. Er zijn onder meer demonstraties in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Het is 70 jaar geleden dat de eerste grote groep Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen aankwamen in Nederland met het schip Kota Inten. De NOS zendt in het teken van 70 jaar Molukkers in Nederland een programma uit om de gebeurtenis te herdenken. Dat is te volgen op NPO2 vanaf 17.45 uur.

In de eredivisie staan vijf wedstrijden op het programma. PEC Zwolle-VVV Venlo (12.15 uur), AZ-PSV en Vitesse-Willem II (allebei vanaf 14.30 uur), Heracles Almelo-Sparta Rotterdam (16.45 uur) en Ajax-ADO Den Haag (20.00 uur). Alle wedstrijden zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist?

Zo'n twintigduizend Israëliërs hebben gisteravond in Jeruzalem gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media ging het om de grootste demonstratie van dit jaar. Over drie dagen zijn er verkiezingen in Israël en de betogers willen dat de 71-jarige premier vertrekt, mede omdat hij wordt verdacht van omkoping en fraude.

In de peilingen staat zijn Likud-partij er goed voor. Zijn aanhangers prijzen Netanyahu voor zijn snelle vaccinatiecampagne. Israëliërs mogen dinsdag voor de vierde keer in twee jaar naar de stembus. Een echt alternatief voor Netanyahu lijkt niet voorhanden.

Ander nieuws uit de nacht:

'Turkije bombardeert Koerdische doelen in Syrië': Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten viel een straaljager doelen aan in een regio die in handen is van Koerdische milities. Er wordt al enige tijd gevochten om het gebied in Noord-Syrië tussen de milities en door Turkije gesteunde strijdgroepen.

Evacuaties in Sydney na overstromen grote dam door zware regenval: De afgelopen dagen kregen hulpdiensten ongeveer zesduizend verzoeken van mensen die in de problemen waren gekomen door de overstromingen.

GroenLinksers Bouchallikht en Westerveld claimen voorkeurszetel: Dat melden ze zelf op Twitter. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas vrijdag bekendgemaakt. GroenLinks krijgt waarschijnlijk acht zetels, Bouchallikht en Westerveld stonden op plaats negen en tien maar zouden in de Kamer komen met voorkeursstemmen.

En dan nog even dit:

In een pand in Maastricht heeft de politie zo'n 3800 liter lachgas gevonden. Het gas zat in grote bussen, waarvan een deel in een koeling lag.

Lachgas is explosief en zeker bij de opslag van grote hoeveelheden is er een risico op ontploffing. De politie neemt de zaak dan ook hoog op. "Dit is niet om te lachen!", staat in een post op Facebook.

De eigenaar van het pand in Maastricht heeft een proces-verbaal gekregen.