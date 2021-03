20.000 Israëliërs demonstreren bij ambtswoning Netanyahu

Duizenden Israëliërs hebben gisteravond in Jeruzalem gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media waren er zo'n 20.000 demonstranten en was het de grootste betoging van dit jaar.

Over drie dagen zijn er verkiezingen in Israël en de betogers eisen dat Netanyahu opstapt. De 71-jarige premier is verwikkeld in een lang slepende corruptiezaak. Hij staat voor de rechter op verdenking van onder meer omkoping en fraude. Netanyahu spreekt alle beschuldigingen tegen.

Kritiek op corona-aanpak

Hoewel Israël een van de vlotste vaccinatiecampagnes heeft, is er ook kritiek op Netanyahu's aanpak van de coronapandemie. Door meerdere strenge lockdowns is de economie hard geraakt. Veel van de demonstranten zijn hun baan verloren.

Aanhangers van Netanyahu zien de vaccinatiecampagne als een bevestiging van een sterke leider die de Israëlische belangen op het wereldtoneel verdedigt. Een ruime meerderheid van de volwassenen in Israël is al volledig ingeënt tegen het coronavirus en het aantal besmettingen blijft verder dalen.

De verkiezingen van komende dinsdag zijn de vierde in minder dan twee jaar. De Likud-partij van Netanyahu staat er goed voor in de peilingen, maar het is de vraag of hij een coalitie kan vormen met een meerderheid in het parlement.