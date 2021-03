Evacuaties in Sydney na overstromen grote dam door zware regenval

De autoriteiten in de Australische deelstaat New South Wales hebben evacuatiebevelen uitgevaardigd voor grote delen van Sydney en omgeving. Aanleiding is de zware regenval die de regio al dagen teistert.

De situatie verslechtert snel. "Gisteren hoopten we nog dat het zou gaan om een gebeurtenis die zich één keer in de twintig jaar voordoet", zei deelstaatpremier Berejiklian in een tv-toespraak. "Maar nu lijkt het meer op één keer in de vijftig jaar."

Rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Ook de Warragamba-dam, het belangrijkste waterreservoir van Sydney, is overstroomd. Dat is volgens Australische media voor het eerst sinds 1990. De problemen worden verergerd door de harde wind.

Duizenden hulpverzoeken

Hulpdiensten hebben de afgelopen dagen ongeveer 6000 hulpverzoeken binnengekregen. Een deel daarvan kwam van mensen die moesten worden gered omdat ze in de problemen waren gekomen door de overstromingen.

Inwoners van de laaggelegen delen van de regio moeten hun huis verlaten, zeggen de autoriteiten. Verwacht wordt dat het noodweer nog zeker enkele dagen aanhoudt.