GroenLinksers Bouchallikht en Westerveld claimen voorkeurszetel

Wat had ik graag nog 4 jaar in de Kamer geknokt voor klimaat, natuur, schone lucht en natuurlijk #meertreinenmindervliegen. Er is zoveel te doen en zo weinig tijd. Helaas lijkt het er voor mij nu niet in te zitten, maar ben trots dat we @Kauthar_ als Kamerlid erbij krijgen! 💚🌍