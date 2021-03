'Turkije bombardeert Koerdische doelen in Syrië'

De Turkse luchtmacht heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Koerdische doelen in Noord-Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten op basis van ooggetuigen.

Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in het gebied in bijna anderhalf jaar. Het bericht is niet bevestigd door de Turkse autoriteiten.

Volgens de mensenrechtenorganisatie viel een straaljager gisteren doelen aan in het dorp Saida. Dat ligt in een gebied dat in handen is van Koerdische milities, zoals de YPG. Om het dorp wordt al enige tijd gevochten tussen deze milities en door Turkije gesteunde strijdgroepen.

Slachtoffers

Bij die gevechten zijn de afgelopen tijd meerdere mensen omgekomen, zegt het observatorium. Onduidelijk is of er ook slachtoffers zijn gevallen bij de bombardementen van gisteren.

Turkije heeft het gemunt op de YPG-militie omdat het die ziet als onderdeel van de Koerdische partij PKK. Die wordt door veel landen beschouwd als terroristische organisatie en pleegt geregeld aanslagen in Turkije.