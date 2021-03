Weer lid olympisch comité weg na vrouwonvriendelijke opmerkingen

Nadat een Japans weekblad hierover had gepubliceerd was er geen weg terug. Sasaki erkent in een schriftelijke verklaring dat hij zich beledigend heeft uitgelaten. Hij biedt Watanabe excuses aan.

De voorzitter van het organisatiecomité, voormalig topschaatser Seiko Hashimoto, noemde de opmerkingen op een haastig belegde persconferentie "zeer ongepast". "Dit had nooit mogen gebeuren."

Nieuwe tegenslag

In februari moest de voorzitter van het organisatiecomité ook al het veld ruimen, omdat zijn vrouwonvriendelijke teksten hem bleven achtervolgen. Hij had over vrouwelijke bestuursleden gezegd dat ze maar bleven doorpraten. Dat is irritant, zei hij tijdens een vergadering van het Japanse Olympisch Comité.

Hashimoto volgde hem op. Zij beloofde dat ze zich extra zou inzetten voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Volgende week begint de toorts met de olympische vlam aan een tocht door Japan. Op 23 juli moeten de Spelen van start gaan. De organisatie hoopt dan 11.000 atleten te ontvangen en daarna nog eens 4400 deelnemers aan de Paralympische Spelen. Het Japanse persbureau Kyodo meldde eerder deze maand dat buitenlandse bezoekers vanwege de coronapandemie niet welkom zijn.