Studenten helpen scholieren hun eindexamens te halen

Studenten aan hogescholen en universiteiten gaan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs helpen om hun diploma te halen. Een nieuw netwerk van bijlesinitiatieven wil de studenten aan de leerlingen koppelen.

De aangesloten initiatieven bestaan al langer en zijn eigenlijk bedacht om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Door studenten een bijbaan als huiswerkbegeleider te geven, hopen de onderwijsinstellingen hen te interesseren om later in het onderwijs te gaan werken. De studenten worden zelf begeleid door een lerarenopleiding.

Nu richten Studenten Helpen Scholieren, Student op School, Persoonlijke Assistent van de Leraar en andere niet-commerciële initiatieven zich specifiek op de eindexamenleerlingen. Die mochten de afgelopen maanden weliswaar af en toe naar school komen, maar de voorbereiding op hun eindexamen is verre van optimaal.

Eerder zijn daarom de regels voor het centraal examen versoepeld. Zo mogen de scholieren dit jaar één vak wegstrepen, mits het geen kernvak (Nederlands en voor havo/vwo ook Engels en wiskunde) is.

Tientallen miljoenen voor bijles

Het demissionaire kabinet trok onlangs 8,5 miljard euro uit om de door corona opgelopen achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Tientallen miljoenen daarvan zijn specifiek bedoeld voor bijlessen van eindexamenleerlingen.

"Wij verwachten dat scholen veel gebruikmaken van dit netwerk", zegt VO-raadvoorzitter Paul Rosenmöller namens de middelbare scholen in het AD, dat er als eerste over schreef. "Of leerlingen hun diploma halen, is nu niet meer afhankelijk van de portemonnee van hun ouders, want iedereen kan een beroep doen op de bijlessen."