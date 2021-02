Leerlingen mogen dit jaar bij eindexamen één vak wegstrepen

Bij het centraal eindexamen op middelbare scholen mogen leerlingen dit jaar één vak wegstrepen. Het examen gaat door, maar als ze voor een vak een onvoldoende halen, hoeft die dus niet mee te tellen. Het weg te strepen vak mag niet een van de kernvakken zijn: Nederlands, Engels of wiskunde.

Gisteren werd al duidelijk dat het deze kant op ging en het kabinet heeft de knoop nu doorgehakt. Het weg te strepen cijfer telt dus niet mee, maar blijft wel zichtbaar op de lijst.

Verder komen er twee herkansingen en een extra tijdvak, waardoor leerlingen de examens beter kunnen spreiden. Leerlingen die bijvoorbeeld ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, kunnen dan toch volledig examen doen. De maatregelen zijn genomen, omdat veel leerlingen zich door de coronacrisis minder goed kunnen voorbereiden. Minister Slob zei dat het kabinet alle leerlingen de kans wil geven om dit jaar succesvol af te ronden.

Objectief moment

Volgens Slob kunnen leerlingen door de maatregelen een "volwaardig diploma" halen, waarmee ze naar een vervolgopleiding kunnen. Slob benadrukte ook dat het "objectieve" moment van de examens blijft staan, waardoor een leerling uit bijvoorbeeld Enschede met een diploma op zak vergelijkbare kennis heeft als een geslaagde scholier uit Alkmaar. Vorig jaar werden vanwege de coronacrisis de centrale examens op middelbare scholen geschrapt.

De maatregelen gelden ook voor mensen die staatsexamen doen, zoals veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook daar kunnen leerlingen dus één vak wegstrepen.

Scholen kunnen ook extra geld krijgen om leerlingen die examen moeten doen beter te begeleiden.