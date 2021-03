Duitse geheime dienst: extremisme bij rechts-populistische partij AfD

"Er zijn afgelopen jaren verschillende incidenten geweest met hooggeplaatste partijleden, zoals met de fractievoorzitter in Brandenburg", zegt correspondent Zwart. "Er werd ontdekt dat hij een neonazistisch verleden had. En de woordvoerder van de landelijke partij werd ontslagen omdat hij zichzelf fascist noemde."

De AfD is sinds 2017 de op twee na grootste fractie in de Bondsdag, als grootste oppositiepartij. Ook is de AfD vertegenwoordigd in alle zestien deelstaatparlementen.

Doorzichtig

AfD'ers noemen de beslissing van de BfV politiek gemotiveerd. "De inlichtingendienst mag het besluit officieel niet bekendmaken, maar het is wel gelekt naar de pers om de verkiezingen te beïnvloeden", twittert medevoorzitter en parlementslid Tino Chrupalla.

"Tot nu toe is er niets officieel", reageert Stephan Brandner, eveneens parlementslid voor de AfD. "Het is doorzichtig en illegaal." Volgens Brandner laat het zien dat de chef van de veiligheidsdienst op de hand is van de traditionele politieke partijen.

Der Flügel

De ultrarechtse vleugel van de partij werd een jaar geleden al onder toezicht gesteld van de Duitse veiligheidsdienst, omdat de kopstukken van de zogeheten Der Flügel werden gezien als rechtsextremisten.

Veiligheidsdienst BfV zei vorig jaar dat aanhangers van Der Flügel vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme en een antidemocratische ideologie propageren.

Niet veel later hief de ultrarechtse tak zichzelf op, hoewel de ondertoezichtstelling door de rechtbank deels werd opgeheven. De veiligheidsdienst gaat ervan uit dat Der Flügel binnen de AfD nog altijd invloedrijk is.

Correspondent Wouter Zwart was in 2019 op verkiezingscampagne met de AfD in Saksen: