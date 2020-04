Woordvoerder AfD ontslagen omdat hij zichzelf fascist noemt

Alternative für Deutschland (AfD) heeft persvoorlichter Christian Lüth ontslagen. Hij was jarenlang de belangrijkste woordvoerder van de rechts-populistische partij. Volgens nieuwssite Zeit Online is Lüth onder meer ontslagen omdat hij zichzelf meermaals fascist heeft genoemd.

Lüth zou ook hebben gezegd dat hij van arische komaf is, omdat zijn opa in de Tweede Wereldoorlog commandant was op een Duitse onderzeeër. Wolfgang Lüth kreeg hiervoor van Adolf Hitler persoonlijk een IJzeren Kruis, destijds de hoogste militaire onderscheiding in Duitsland.

De 43-jarige Lüth was sinds de oprichting van de AfD in 2013 woordvoerder en gold als vertrouweling van partijoprichter Alexander Gauland. Sinds de partij in 2017 in de Bondsdag zit, was Lüth ook fractiewoordvoerder.