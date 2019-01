Duitse inlichtingendienst start onderzoek naar AfD

De Duitse inlichtingendienst gaat onderzoeken of de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) in zijn geheel onder toezicht gesteld moet worden. Dat melden meerdere Duitse media.

In het onderzoek wordt gekeken of uitspraken van bepaalde AfD'ers in strijd zijn met de grondwet en of connecties van AfD-leden met rechts-extremistische groeperingen een gevaar voor de democratie vormen. De dienst wil vaststellen "in hoeverre de partij rechts-extremistische ambities heeft", zo zou er in het inlichtingenbericht staan.

Het gaat op dit moment om een laatste voorstadium, voordat er een strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart. Er worden geen middelen gebruikt als observatie, het inzetten van een informant of het afluisteren van gesprekken. Dat mag pas als er echt een concrete verdenking op tafel ligt.

Enkele individuele AfD-leden, een aantal afdelingen van de Junge Alternative en de rechtse partijvereniging 'Der Flügel' van de omstreden AfD-chef in Thüringen, Björn Höcke, worden op dit moment al scherper door de inlichtingendienst in de gaten gehouden.

Ook bij hen is er geen concrete verdenking, maar ze gelden als verdacht. Daarbij zijn al wel zwaardere observatiemiddelen mogelijk, maar ook hier is de inzet van informanten en het afluisteren van gesprekken niet toegestaan.

Kiezers afschrikken

De landelijke inlichtingendienst was al lang bezig met het verzamelen van informatie over de AfD. De dienst heeft aan de verschillende deelstaten om input gevraagd. Ook binnen de AfD werd rekening gehouden met zo'n onderzoek.

In een uitgelekt intern advies werd leden aangeraden geen veralgemeniserende uitspraken als "vluchtelingen zijn crimineel" en "de gevestigde partijen zijn corrupt" te doen. AfD wil zo'n onderzoek naar de hele partij voorkomen, omdat de partij bang is om kiezers af te schrikken.