Wekdienst 1/3: Verkiezingsprogramma's doorgerekend • Mbo-studenten naar school

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving presenteren hun analyse en doorrekening van de verkiezingsprogramma's: wat zijn de gevolgen voor de overheidsfinanciën en voor de klimaatdoelen?

Alle mbo-studenten mogen vandaag weer één dag per week naar school voor lessen. De afgelopen maanden waren de mbo's niet helemaal gesloten; voor praktijklessen, examens en kwetsbare studenten waren de scholen open. Ook middelbare scholen gaan weer fysiek lesgeven.

Het is 1 maart en dat betekent dat het weer aangiftetijd is. Meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf nu aangifte inkomstenbelasting doen over 2020.

Het Veiligheidsberaad komt bij elkaar in Utrecht. Besproken wordt onder meer wat het kabinet morgen bekend wil maken over de coronamaatregelen.

Vanaf vandaag is er doordeweeks iedere dag rond 09.15 uur een online Q&A met een lijsttrekker bij de NOS. FvD-leider Baudet is de eerste. Vragen stellen kan via de NOS-kanalen op YouTube en Facebook.

Wat heb je gemist?

Zes partijen zijn in het RTL-verkiezingsdebat een aantal keer stevig met elkaar in botsing gekomen; D66-leider Kaag viel uit naar PVV-leider Wilders over discriminatie en Zwarte Piet en GroenLinks-leider Klaver vond dat VVD-leider Rutte "niet eerlijk" was over kernenergie.

Verder kreeg Kaag in het debat geen enkele bijval voor haar plan om gevaccineerden voorrang te geven bij het loslaten van de coronamaatregelen. SP-lijsttrekker Marijnissen zegt dat dat leidt tot een tweedeling in de samenleving, terwijl burgers niet de keus hebben om zich snel te laten vaccineren.

NOS-verslaggever Ron Fresen vond het een boeiend debat, waarbij geen van de lijsttrekkers grote fouten hebben gemaakt. "Met name de nieuwkomers Kaag en Marijnissen waren heel rolvast." Het was een onderhoudend debat, constateert Fresen. "Maar een gamechanger zat er niet in."

Meer nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Wat is een gezond aantal uren schermtijd voor mijn kind? Dat is de meest gestelde vraag door ouders in coronatijd aan verslavingsinstellingen: "Dit is iets wat we al meerdere jaren zien, maar sinds kinderen tijdens corona meer thuiszitten, lijkt dit verder toe te nemen", zegt Laura DeFuentes, onderzoeker bij verslavingsinstelling Novadic-Kentron.

Volgens Steam, een platform voor computerspellen, werd er 50 procent meer gegamed in 2020 in vergelijking met het jaar ervoor.

Atie Heijstek uit Katwijk is moeder van vier kinderen. Ook zij zit soms met de handen in het haar als het om de schermtijd van haar thuiswonende pubers van 15 en 18 jaar gaat. "Kunnen we alsjeblieft nog normaal praten met elkaar?"