Pittig RTL-debat over klimaat, discriminatie en corona, maar zonder 'gamechanger'

De zes partijen zijn in het RTL-verkiezingsdebat een aantal keer stevig met elkaar in botsing gekomen. D66-leider Kaag viel uit naar PVV-leider Wilders over discriminatie en Zwarte Piet. GroenLinks-leider Klaver vond dat VVD-leider Rutte "niet eerlijk" was over kernenergie.

Ook zei CDA-leider Hoekstra dat hij Rutte "echt ongeloofwaardig" vond toen hij had gezegd dat ook de VVD vond dat de rijksten meer belasting moesten betalen. "U heeft het hardst gevochten voor de slechtste onderwerpen", aldus Hoekstra. Rutte was het er niet mee eens. "Het beleid hebben we met elkaar gedaan."

Voorrang gevaccineerden

Kaag kreeg in het debat geen enkele bijval met haar plan om gevaccineerden voorrang te geven bij het loslaten van de coronamaatregelen, zoals ze gisteren voorstelde. PVV-lijsttrekker Wilders en SP-lijsttrekker Marijnissen zijn tegen "voordeeltjes" voor gevaccineerden en "dwang of drang" naar burgers toe. Marijnissen zegt dat dat leidt tot een tweedeling in de samenleving, terwijl burgers niet de keus hebben om zich snel te laten vaccineren.

VVD-lijsttrekker Rutte is ook tegen, omdat het nog niet duidelijk is of mensen die zijn ingeënt niet toch het virus verspreiden. "Dus nu nog niet", zegt hij.

Naar het RTL-debat was met spanning uitgekeken, vooral bij politieke partijen. Zo'n eerste tv-debat kan voor een lijsttrekker een kans zijn om goed naar voren te komen en hiermee de partij in de lift te krijgen. Een gamechanger wordt dat genoemd.

Glashard

In dit RTL-debat probeerde vooral de GroenLinks-leider Rutte aan te vallen over het klimaat. Rutte vindt dat Klaver teveel klimaatmaatregelen wil invoeren en dat dit zorgt dat het draagvlak onder de bevolking afneemt. "U overtoept", concludeerde Rutte. De VVD'er denkt aan een kerncentrale in Groningen. Klaver vindt dat zowel Rutte als Hoekstra "glashard" liegen met hun pleidooi voor kernenergie als middel om de klimaatdoelstellingen te halen. Want de bouw van een kerncentrale duurt tientallen jaren.

Na het debat zei Hoekstra: "Ik denk dat de heer Klaver een beetje in de war was", en Rutte concludeerde dat de GroenLinks-leider "iets te kort door de bocht ging."

Kijk hier naar opvallende fragmenten in het RTL-debat: