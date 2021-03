Chadwick Boseman postuum beste acteur bij Golden Globes

Vanwege corona verliep de ceremonie grotendeels via videoverbindingen: gastvrouwen Tina Fey em Amy Poehler waren niet eens in de zelfde stad, maar stonden op podia in New York en LA. De show kampte daardoor af en toen met de gebruikelijke thuiswerkproblemen: Daniel Kaluuya bleef op mute staan toen hij zijn prijs voor de film Judas and the Black Messiah in ontvangst nam.

De techniek bood wel een unieke kans om bij de Hollywoodsterren thuis te kijken, die vaak met familie of huisdieren hun winst vierden. John Boyega onthulde dat hij onder zijn chique jasje stiekem een trainingsbroek droeg, Jodi Foster liet zien dat ze haar prijs op blote voeten in ontvangst had genomen. "Dit is de beste Golden Globes ooit. Heerlijk om thuis te zijn, zonder al dat gedoe."

Netflix

Tv-serie The Crown won de meeste prijzen in de ceremonie. De serie over het Britse koningshuis, te zien op Netflix, won de prijs voor beste tv-drama van het jaar. Drie acteurs uit de serie vielen ook in de prijzen: Emma Corrin kreeg de acteursprijs voor haar vertolking van prinses Diana, Josh O'Connor voor zijn vertolking van prins Charles, en Gillian Anderson voor haar bijrol als premier Margaret Thatcher.

Streamingdienst Netflix viel ook in veel andere categorieën in de prijzen: de veelbekeken schaakserie The Queen's Gambit won twee prijzen (voor beste miniserie en voor de acteerprestaties van hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy) en schrijver-regisseur Aaron Sorkin won de Globe voor beste script voor zijn Netflix-film The Trial of the Chicago 7, de historische dramafilm over de rellen rondom de Democratische conventie in Chicago, in 1968.

Een andere opvallende prijswinnaar was de film Nomadland. Naast Beste Drama werd die film ook geëerd met de prijs voor Beste Regie voor Chloé Zhao. Het was nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat die categorie naar een vrouwelijke winnaar ging, na Barbra Streisand in 1984 voor Yentl.

Borat Subsequent Moviefilm haalde eveneens twee prijzen binnen (Beste Komedie, Beste Komische Hoofdrol). Sacha Baron Cohen prees in zijn dankwoord "het frisse nieuwe talent dat uit het niets een komisch genie bleek te zijn". Hij bleek niet zijn medespeler Maria Bakalova te bedoelen, maar Rudy Giuliani.

