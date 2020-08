Black Panther-acteur Chadwick Boseman (43) overleden

De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman is op 43-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend van zijn rol als de superheld Black Panther in de succesvolle reeks stripverfilmingen van Marvel. Boseman leed aan kanker.

Boseman kreeg zijn eerste grote hoofdrol in 2013, toen hij in de film 42 honkballegende Jackie Robinson speelde. Een jaar later vertolkte hij de rol van soulzanger James Brown in de biopic Get on Up.

In de Marvel-film Captain America: Civil War (2016) speelde Boseman voor het eerst Black Panther, het opperhoofd van een stam uit de fictieve Afrikaanse natie Wakanda. In 2018 kreeg het personage zijn eigen film, simpelweg getiteld Black Panther. De film werd als eerste superheldenfilm in de geschiedenis genomineerd voor een Oscar in de categorie beste film.

Bosemans familie heeft zijn dood bekendgemaakt op zijn socialemedia-accounts. Al in 2016 werd darmkanker bij hem vastgesteld, maar dit was niet publiekelijk bekend. In de verklaring staat dat hij in meerdere films speelde terwijl hij al operaties en chemotherapie onderging. Zijn familie noemt hem "een ware strijder".