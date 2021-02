Trump start geen nieuwe partij en hint op deelname aan verkiezingen in 2024

De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor het eerst sinds zijn vertrek uit het Witte Huis gehint op deelname aan de presidentsverkiezingen van 2024. "Wie weet, doe ik voor de derde keer mee", zei hij onder luid applaus op het podium van de Conservatieve Politieke Actie Conferentie CPAC, het jaarlijkse congres voor conservatieve Amerikaanse politici en hun aanhangers.

"Onze reis is vier jaar geleden begonnen en nog lang niet klaar", zei Trump in Orlando. Hij zei ook dat hij geen nieuwe partij gaat oprichten "omdat de Republikeinse partij al van ons is."

Bekijk hier het onthaal van Trump: