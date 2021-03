De zuinigste koelkast van gisteren scoort vandaag een F

Veel apparaten met een groen energielabel die voorheen hoog scoorden op duurzaamheid scoren vanaf vandaag een stuk slechter. Voor koelkasten, wasmachines, vaatwassers, televisies en diepvriezers geldt voortaan een nieuw label met andere criteria. Een koelkast die gisteren nog een label met A+++ had, kan nu in categorie F vallen.

Het vorige energielabel was tien jaar oud en aan vervanging toe, zegt Pim Nusselder van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "Alles zat bijna op het hoogste niveau, op A+++. Nu is er weer iets te kiezen."

Schrikken

Witgoedverkoper Eduard Mourik uit Geldermalsen heeft afgelopen weekend alle labels vervangen. "Al onze wasmachines zaten volgens het oude label op A+++. Volgens de nieuwe criteria zitten ze op C of D."

Het is voor zijn klanten even wennen. "In het begin schrikken ze. Dit had ik niet besteld, zeggen ze dan. Als je vervolgens uitlegt waar het vandaan komt, is het geen probleem."

Milieu Centraal hoopt dat fabrikanten met de nieuwe labels gestimuleerd worden om hun apparaten zuiniger te maken. "We zien het al. Voorheen kon je bij wijze van spreken achterover leunen om A+++ te halen. Nu moet je weer echt je best doen en dat zien we ook gebeuren."

Zuinige stand

Verkoper Mourik ziet dat ook. Nieuwere wasmachines hebben tegenwoordig allemaal een zuinige eco-40-60-stand. "We hebben de eerste machines met een A, volgens het nieuwe label, al binnen. Fabrikanten proberen zo snel mogelijk naar die A te gaan. En als straks iedereen weer een A scoort, komt er tegen die tijd ongetwijfeld weer een nieuw label."

Of het apparaat in gebruik daadwerkelijk zo zuinig is als het label beweert, hangt overigens ook van de gebruiker af. "Kiest die niet voor die eco-stand, dan gaat het verbruik ook omhoog", zegt Mourik.

Ook voor lampen is er een nieuw energielabel. Dat wordt later dit jaar ingevoerd.