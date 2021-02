China veroordeelt Oeigoeren-motie, verwijt Kamer 'hypen' van kwestie-Xinjiang

China neemt in harde woorden afstand van de motie waarin de Tweede Kamer de behandeling van Oeigoeren tot genocide bestempelt. China ziet de motie als "opzettelijke laster" en als een "grove inmenging in een binnenlandse aangelegenheid", laat de Chinese ambassade in Den Haag weten. De Kamer zou volkomen voorbijgaan aan de feiten en "gezond verstand".

"Genocide is goed gedefinieerd in het internationaal recht", en daar is volgens de ambassade in deze kwestie geen sprake van. Verder suggereren de Chinese autoriteiten dat de situatie opvallend is, aangezien "Nederland bekendstaat als gastheer van internationale organisaties."

"Door voorafgaand aan verkiezingen de kwestie-Xinjiang te hypen, misbruiken Kamerleden de kwestie voor politieke doeleinden, zonder respect voor het recht. Dit toont hun onwetendheid en vooringenomenheid ten aanzien van China en hun egoïsme en bekrompenheid van geest."

Strafkampen en detentiecentra

Een brede Kamermeerderheid ziet dat anders. De partijen baseren zich onder andere op rapporten van de VN, mensenrechtenorganisaties en berichten in de media. De VN noemt het aannemelijk dat er een miljoen Oeigoeren en andere moslims vastzitten in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. Begin deze maand berichtte de BBC over stelselmatige verkrachting en marteling in de kampen. Ook zou er sprake zijn van dwangarbeid en gedwongen sterilisatie.

Volgens de ambassade treedt China in Xinjiang op tegen terroristen en separatisten. Het buitenland heeft zich daar niet mee te bemoeien. De ambassade zegt dat het land zich daarbij aan VN-richtlijnen houdt en wijst erop dat het aantal Oeigoeren in Xinjiang tussen 2010 en 2018 met 25 procent toenam, en het aantal Han-Chinezen in dezelfde regio maar met 2 procent.

Mensenrechten worden gerespecteerd en de taal en cultuur van etnische minderheden worden goed beschermd, aldus de ambassade, die Kamerleden met klem oproept om de betrekkingen tussen Nederland en China niet in gevaar te brengen.

Andere parlementen

Deze week bestempelde het Canadese Lagerhuis en daarvoor ook de Amerikaanse regering de behandeling van de Oeigoeren al als genocide.

In Frankrijk en Engeland speelt ook een heftige discussie over sancties tegen China, maar het Nederlandse parlement is het eerste in Europa dat de Chinezen beticht van volkerenmoord.