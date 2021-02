'Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen stelselmatig verkracht'

Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen in de westelijke provincie Xinjiang zijn stelselmatig slachtoffer van verkrachtingen, ander seksueel misbruik en marteling. Dat schrijft de BBC op basis van getuigenissen.

De Britse omroep sprak onder anderen met Tursunay Ziawudun, een Oeigoerse vrouw die in een 'heropvoedingskamp' zat, zoals de Chinese autoriteiten de kampen steevast omschrijven. Ziawudun woont inmiddels in de Verenigde Staten en durft voor het eerst haar volledige verhaal te doen.

De vrouw zegt dat ze soms na middernacht naar de cellen kwamen om vrouwen uit te zoeken, om hen vervolgens naar een 'dark room' te brengen waar geen surveillancecamera's waren. Gemaskerde mannen in uniformen, geen politie-uniformen, verkrachtten daar de vrouwen, zegt Ziawudun.

Ze sprak eerder over haar ervaringen, toen vanuit Kazachstan. Maar daar leefde ze nog met de vrees dat ze teruggestuurd zou worden naar China. Ze was naar eigen zeggen bang dat als ze haar hele verhaal zou doen, ze eenmaal terug in China extra hard gestraft zou worden. Ook schaamde ze zich om erover te praten.