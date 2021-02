Meerderheid Kamer: behandeling Oeigoeren door China is genocide

De manier waarop China met de Oeigoeren omgaat is genocide, oftewel volkerenmoord. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie, 50Plus, SP, en de Kamerleden Krol en Van Kooten-Arissen steunen een voorstel hierover van D66.

D66-Kamerlid Sjoerdsma riep deze week in het radioprogramma Nieuws en Co andere partijen op om het optreden van Peking scherp te veroordelen. "Het gaat om verschrikkelijke misstanden tegen de Oeigoerse moslimminderheid. We moeten geen blad voor de mond nemen en het genocide noemen."

Mogelijk meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims zitten vast in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. Begin deze maand berichtte de BBC over stelselmatige verkrachting en marteling in de kampen. Ook zou er sprake zijn van dwangarbeid en gedwongen sterilisatie.

De Kamer vindt om die reden dat China zich bezig houdt met handelingen die vallen onder resolutie 260 van de Verenigde Naties, beter bekend als de 'genocideconventie'.

Deze week bestempelde het Canadese Lagerhuis en daarvoor ook de Amerikaanse regering de behandeling van de Oeigoeren al als genocide. In Frankrijk en Engeland speelt ook een heftige discussie over sancties tegen China, maar het Nederlandse parlement is het eerste in Europa dat de Chinezen beticht van volkerenmoord.

Ook geen winterspelen in China

Minister Blok wil het woord genocide niet gebruiken tegenover de Chinezen, zo herhaalde hij vanmiddag in de Kamer. Volgens hem is er wel sprake van grootschalige mensenrechtenschendingen, zoals het opleggen van geboortebeperkingen. Maar het kabinet wil niet de term genocide niet gebruiken voordat de VN of het Internationaal Strafhof erover geoordeeld hebben.

Ook een aantal voorstellen van D66 en GroenLinks voor een importstop vanuit China of specifieke maatregelen tegen bedrijven vanuit Nederland ziet Blok niet zitten. Hij wijst erip dat Nederland China in Europees verband oproept om de schendingen van mensenrechten te staken. Maatregelen vanuit alleen Nederland noemt hij niet verstandig.

D66 wil ook dat de Olympische Winterspelen van China naar een ander land worden verplaatst als China zijn houding ten opzichte van de Oeigoeren niet verandert. Onduidelijk is of daar ook een meerderheid in de Kamer voor is.

Grote zorgen over Qatar

De Kamer stemt vandaag ook over een voorstel van de SP om volgend jaar geen officiële vertegenwoordiger naar het WK voetbal in Qatar te sturen, nadat bekend is geworden dat bij werkzaamheden in dat land al zeker 6500 doden zijn gevallen.

Lijsttrekkers Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) zouden het liefst een boycot willen van het toernooi, zeiden ze gisteravond bij het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Minister Blok zei vanmiddag in de Kamer dat hij ook grote zorgen heeft over de situatie in Qatar en dat de arbeidsomstandigheden reden blijven om het land op aan te spreken. Maar het niet sturen van een vertegenwoordiger ziet hij niet zitten, wat hij noemt "vermengen van sport en politiek" vindt Blok "niet verstandig".

China probeert zijn strafkampen geheim te houden, constateerde correspondent Sjoerd den Daas een paar maanden geleden: