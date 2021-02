Lagerhuis Canada: China pleegt genocide op Oeigoeren

Het Canadese Lagerhuis heeft de behandeling van de Oeigoeren door China bestempeld als genocide. Na de Verenigde Staten is Canada het tweede land ter wereld dat tot deze kwalificatie overgaat.

De liberale premier Trudeau en een deel van zijn kabinet waren niet aanwezig bij de stemming. Enkele coalitiegenoten en de voltallige oppositie stemden in met de motie. De minister van Buitenlandse Zaken onthield zich van stemming.

De stemming zal hoogstwaarschijnlijk tot spanningen tussen Canada en China leiden. In 2019 ontsprong er al een diplomatieke vete tussen de twee landen na de arrestatie van een Chinese zakenvrouw in Canada. De Chinese ambassadeur in Canada waarschuwde afgelopen weekend de Canadese autoriteiten "zich niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden".

Blok: geen genocide

Mogelijk meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten opgesloten in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. Dat maakt het de grootste massa-opsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens getuigenissen en mensenrechtenorganisaties worden vrouwen gedwongen tot abortus of sterilisatie om de bevolkingsgroei tegen te gaan.

Nederland bestempelt de behandeling vooralsnog niet als genocide, schreef minister Blok van Buitenlandse Zaken vorige week aan de Tweede Kamer. Er is sprake van grootschalige mensenrechtenschendingen zoals het opleggen van geboortebeperkingen, "maar om als genocide te kunnen worden gekwalificeerd is het noodzakelijk dat vaststaat dat [het] is opgelegd met genocidale opzet", aldus Blok.

De Nederlandse regering heeft China herhaaldelijk opgeroepen internationale waarnemers tot de regio Xinjiang toe te laten, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven.

Correspondent Sjoerd den Daas was vorig jaar in de regio Xinjiang en maakte er, zo goed en zo kwaad als dat ging, een verslag van: