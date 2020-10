Systematische opsluiting en gedwongen sterilisatie: getuigenissen van Oeigoeren

Volgens Adrian Zenz staat het verhaal van Shehide niet op zichzelf. Het laat zich niet eenvoudig controleren, maar het is in lijn met wat andere getuigen hebben verklaard. Zenz verzamelt voor onderzoeksinstituut Victims of Communism bewijsmateriaal uit Xinjiang. Volgens hem zijn vooral na 2017 honderdduizenden vrouwen slachtoffer geworden van praktijken die geboortes onder Oeigoeren moesten beperken. Hij baseert zich op openbare overheidsdocumenten.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken deed verhalen over gedwongen sterilisatie eerder af als "klinkklare onzin". Maar Zenz zegt via Skype: "Twee Oeigoerse plaatsen hadden de doelstelling om in één jaar gemiddeld meer sterilisaties uit te voeren, dan China als geheel in twintig jaar tijd."

'Was ik maar dood'

Voor mensen die te veel kinderen hebben, dreigt opsluiting in kampen. Eysa, een gevluchte Oeigoer die zelf vaker in een kamp terecht kwam vanwege reizen naar het buitenland, vertelt over hoe hij getuige was toen een medegevangene werd gemarteld. "Omdat hij teveel kinderen had. Vier om precies te zijn. Hij heeft meermaals gezegd: was ik maar dood."

Onder het mom van heropvoeding worden Oeigoeren in de kampen opgesloten. Maar veel van de mensen die er terecht komen hebben al goed onderwijs genoten, zegt Patrick Poon van Amnesty International. "Er is dan dus geen reden op om deze mensen op te sluiten in kampen voor beroepsonderwijs."