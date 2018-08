VN: miljoen Oeigoeren vast in Chinese strafkampen

In China worden Oeigoeren massaal vastgehouden in strafkampen. Volgens de Verenigde Naties zijn daar zeer aannemelijke aanwijzingen voor. Het zou gaan om een miljoen mensen die vastzitten in "anti-extremismecentra".

De overwegend islamitische Oeigoeren wonen voornamelijk in de westelijke autonome regio Xinjiang. Een lid van het VN-comité voor Eliminatie van Raciale discriminatie zegt dat die regio door de Chinese overheid is omgevormd tot een "gigantisch kamp dat in nevelen is gehuld, een zone waar ze geen rechten hebben".

De VN maakt zich vanwege die bevindingen ernstige zorgen over hun levenssituatie. China heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van het comité, maar is bereid dat maandag te doen tijdens een VN-vergadering in Genève.

De Oeigoeren zijn een minderheid in het Aziatische land. De overheid ziet hen als terroristen, mede omdat ze onafhankelijkheid willen. China heeft eerder het bestaan van kampen in Xinjiang ontkend.