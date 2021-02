Segers (CU) en Kaag (D66): 'Boycot WK 2022 in Qatar'

Lijsttrekkers Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) zouden het liefst een boycot willen op het WK voetbal in Qatar in 2022. Dat zeiden ze vanavond bij het NOS op 3 verkiezingsprogramma.

Een van de studiogasten begon over de misstanden met Oeigoeren in China en de 6500 arbeidsmigranten die volgens The Guardian zijn omgekomen bij de voorbereidingen van het voetbalkampioenschap in Qatar. Hij wilde weten hoe de partijen zulke misstanden gaan aanpakken.

"Als je in m'n hart kijkt, en het gaat over Qatar, dan zou ik het liefst een boycot willen van het WK. Het is met bloed gebouwd", zei Segers. "We dansen straks op graven van 6500 mensen, die in de hoop dat ze een beter leven zouden krijgen door daar te werken en vervolgens de dood hebben gevonden. M'n hart breekt."

Zo kijken de lijsttrekkers naar het WK voetbal in Qatar: