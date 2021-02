Het wordt een cruciale dag voor de avondklok: dit kun je verwachten

De avondklok wacht een cruciale dag. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep dat door het demissionaire kabinet is aangetekend in de zaak over het per direct intrekken van de coronamaatregel. Daarnaast stemt de Eerste Kamer over de avondklokspoedwet die gisteren een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer.

Hoe ziet de dag eruit?

Rond 10.00 uur begint bij het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep in de avondklokzaak. Het is het vervolg op een chaotische dinsdag, waarop de voorzieningenrechter in een kort geding oordeelde dat de avondklok meteen opgeheven moest worden. In de roerige uren daarna dwong de Staat via een spoedappèl af om de maatregel in ieder geval tot de uitspraak in het hoger beroep in stand te houden.

Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Net als dinsdag bij het spoedappèl is Marie-Anne Tan-de Sonnaville voorzitter van het hof in de zaak. De raadsheer werd toen na een rommelig begin van de zitting gewraakt door actiegroep Viruswaarheid, omdat ze vooringenomen zou zijn. Dat wrakingsverzoek werd afgewezen.

De uitspraak in het spoedappèl, dinsdag: