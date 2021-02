Kabinet krijgt steun van Kamer voor spoedwet avondklok

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de spoedwet die het demissionaire kabinet heeft ingediend om de juridische grondslag voor de avondklok te verbeteren. "Maar het kabinet moet niet opnieuw nat gaan", waarschuwde PvdA-Kamerlid Kuiken in het debat over de kwestie.

Het uitgaansverbod in de avond en nacht staat gepland tot en met de vroege ochtend van 3 maart. Volgende week wil het kabinet beslissen over het al of niet verlengen ervan.

De Kamer kwam terug van reces voor het debat, dat nodig was omdat de voorzieningenrechter eergisteren de avondklok onrechtmatig verklaarde. De wet die als grondslag is gebruikt, is daar niet voor bedoeld, oordeelde de rechter.

Morgen dient het hoger beroep, maar voor de zekerheid diende het kabinet een spoedwetswijziging in. De avondklok wordt nu ondergebracht in de coronawet, waar ook de andere maatregelen in staan.

Eerste Kamer

Behalve de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunen in ieder geval SP, GroenLinks, PvdA en 50Plus die aanpak. Die partijen vormen ook een meerderheid in de Eerste Kamer, die morgen over de reparatiewet spreekt.

De Kamer wil wel zeker weten dat de avondklok nu wel juridisch houdbaar is. Dat het eerder deze week misging, noemden SP en PvdA heel slecht voor het vertrouwen in de coronamaatregelen. "Het is alsof we hier de scherven van het kabinet aan het opruimen zijn", vond SP'er Hijink.

Een groot deel van de Kamer blijft wel vragen houden bij de proportionaliteit van de avondklok. Ook de voorzieningenrechter had daar kritiek op. PVV, Denk, en de Kamerleden Krol en Van Kooten-Arissen willen per direct van de maatregel af, omdat die een veel te grote inperking van de vrijheid zou zijn.

'Broddelwerk'

Volgens PVV-leider Wilders is er geen wetenschappelijke onderbouwing die de avondklok echt helpt in het terugdringen van de besmettingsgraad. "Broddelwerk", noemde hij het. Als het hof het vonnis van de rechtbank volgt, wil hij dat alle boetes die zijn opgelegd worden ingetrokken of terugbetaald.

Tunahan Kuzu van Denk was verbaasd over de snelheid waarmee het kabinet eergisteren een spoedappèl wist te regelen bij het gerechtshof, om de uitspraak van de rechter opgeschort te krijgen. Dat staat volgens hem in schril contrast met de moeite die de slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben om hun recht te halen.

Kuzu noemde premier Rutte daarom een dictator, wat hem een reprimande opleverde van Kamervoorzitter Arib en zijn collega's van VVD en CDA. Hij nam zijn woorden niet terug.

Andere partijen zijn wel overtuigd van de nut en noodzaak van de avondklok. "Wij gaan bij wijze van spreken liever om 21.00 uur naar bed, dan dat de scholen dicht moeten", zei CDA'er Chris van Dam.

Premier Rutte en minister Grapperhaus reageren later vanmiddag op de vragen uit de Kamer.

Kijk hier de reacties van Kamerleden in het debat terug: