Verwarring na 'avondklokzaak': wat is er gebeurd en hoe nu verder?

Volgens de rechtbank was van "superspoed" echter geen sprake. Want, zei de voorzieningenrechter: er was al veel vaker over een avondklok gesproken en bovendien is er nog een debat over geweest in de Tweede Kamer. Dat rijmt niet "met de gestelde urgentie", aldus de rechter.

Waar ging het daarop volgende spoedappèl over?

Daarmee was allesbehalve het laatste woord gezegd over de kwestie. De Staat ging in hoger beroep en verzocht gistermiddag in een zogeheten spoedappèl (met succes) om de uitspraak van de rechter tot die tijd te schorsen. Dat betekent: zolang het hoger beroep nog bezig is, blijft de avondklok gewoon van kracht.

De reden is dat het gerechtshof het belang van de Staat de komende dagen zwaarder vindt wegen dan dat van Viruswaarheid.

Voorzitter Marie-Anne Tan-de Sonnaville omschreef het Staatsbelang als "het voorkomen van een jojo-effect":