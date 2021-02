Avondklok blijft van kracht, uitspraak rechter geschorst in spoedappèl

De uitspraak van de Haagse rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, is geschorst. Dat heeft het hof in Den Haag bepaald. Dat betekent dat er vanavond vanaf 21.00 uur wel een avondklok is. Volgens het hof is het belang van de Staat groter dan dat van actiegroep Viruswaarheid.

Het hof vindt dat een jojo-effect moet worden voorkomen. "Nu is er een avondklok, en als wij als hof deze schorsing niet toewijzen, dan is de avondklok eraf. Wat gebeurt er wanneer wij in de bodemprocedure anders beslissen? Dan moet de avondklok er weer op. En anders gaat de avondklok een paar dagen later dan vandaag er weer af. Onder die omstandigheden vinden we het belang van de Staat zwaarder wegen", zei de voorzitter van het hof.

Willem Engel van Viruswaarheid reageerde boos. "U maakt een grote fout", zei hij tegen de rechter. "Dit is onacceptabel. U bent er toch inhoudelijk op ingegaan. U zult zich moeten verantwoorden voor de rechter zelf."

Wrakingsverzoek

Vandaag bepaalde de rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, in een zaak die was aangespannen door Viruswaarheid. De Staat ging tegen deze uitspraak in beroep en vroeg in een spoedappèl de rechter de uitspraak te schorsen, zodat de avondklok toch zou blijven tot in ieder geval de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep, komende vrijdag om 10.00 uur.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid deed al kort na het begin van de zitting een wrakingsverzoek tegen het hof, omdat het vooringenomen zou zijn. Hij vindt het onterecht dat de zaak zo snel al werd behandeld. Ook stoorde hij zich eraan dat de voorzitter van het hof per abuis sprak over 'Viruswaanzin'. Maar de wrakingskamer wees dat verzoek na beraad af.

Bekijk hier de uitspraak: