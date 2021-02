'Super Mario' Draghi verzekert zich van steun voor Italiaanse eenheidsregering

De Italiaanse oud-bankier Mario Draghi heeft voldoende partijen achter zich gekregen om een regering van nationale eenheid te vormen. De leden van de grootste partij in het parlement, de Vijfsterrenbeweging (M5S), hebben in een online referendum ingestemd met een regering-Draghi.

Daarmee heeft de voormalige president van de Europese Centrale Bank de steun binnen van vrijwel het gehele parlement, van de sociaaldemocraten op links tot de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini op rechts. Alleen de radicaalrechtse Fratelli d'Italia keren zich tegen Draghi.

Het doel is om met een zakenkabinet het land door de coronacrisis te leiden, hervormingen door te voeren en Europese hulpgelden in de economie te investeren.

De technocratenregering volgt het geklapte kabinet van Conte op, dat vorige maand de meerderheid verloor door het vertrek van de afgescheiden splinterpartij van oud-premier Renzi. President Mattarella zag het vervolgens niet zitten om midden in de coronapandemie verkiezingen te organiseren en vroeg Draghi een poging te doen een zakenkabinet te vormen.

Super Mario

De 73-jarige is populair vanwege zijn rol bij de redding van de eurozone tijdens de eurocrisis. 'Super Mario' verwierf grote faam door zijn uitspraak dat hij zou doen "whatever it takes" om alle eurolanden overeind te houden. Nu staat hij voor de opdracht om de Italiaanse economie te revitaliseren, onder meer met miljarden uit het Europese coronahulpfonds.

Al voor de coronacrisis koerste Italië, de derde economie van de EU, op een recessie af. Volgens de laatste cijfers is het bruto binnenlands product in Italië nu met 8,8 procent gedaald en zijn er sinds maart vorig jaar bijna 450.000 banen verloren gegaan.

Superministerie

Vermoedelijk zal de aankomend premier morgen al een bezoek brengen aan president Mattarella. Daarna kan het snel gaan, zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Als hij zijn lijstje ministers afgeeft, kan mogelijk morgen of waarschijnlijker zaterdag zijn kabinet beëdigd worden."

Rebellie van Vijfsterrenpolitici is niet uitgesloten: een aantal Kamerleden lijkt zich niet achter Draghi te willen scharen. Maar dankzij de brede parlementaire steun hoeft Draghi zich daar geen zorgen over te maken.

Op de beurs werd vandaag al positief gereageerd op het vooruitzicht van een kabinet-Draghi: de rente voor een tienjarige Italiaanse staatsobligatie bereikt het laagste percentage ooit.

