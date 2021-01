Italiaanse premier Conte kondigt ontslag aan

De Italiaanse premier Giuseppe Conte dient zijn ontslag in. Hij roept zijn kabinet morgen bijeen om de ministers over zijn stap te informeren, heeft zijn kantoor bekendgemaakt.

Italiaanse media schreven eerder dat de partijloze jurist van plan is een politieke doorstart te maken. Politieke bronnen melden aan persbureau Reuters dat Conte een nieuwe coalitie wil vormen zonder nieuwe verkiezingen te houden, en er daarbij op rekent dat president Mattarella daarmee akkoord gaat.

De regering van Conte verloor afgelopen week de meerderheid in de Italiaanse Senaat, nadat de partij Italia Viva van oud-premier Renzi zich had terugtrokken uit de coalitie. Renzi deed dit uit protest tegen de manier de coalitie omgaat met het Europese Herstelfonds. De grootste partij, de Vijfsterrenbeweging, wil geen geld lenen uit dat fonds, uit vrees dat Brussel dan te veel zeggenschap krijgt over het Italiaanse beleid. Renzi dringt wel aan op gebruik van het Europese fonds.