'Super Mario' Draghi begint aan zijn laatste werkdag als ECB-president

Kort na zijn aantreden startte de ECB met twee omvangrijke leen- en steunprogramma's om het financiële systeem draaiende te houden. Veel leek het allemaal niet uit te halen. De rentes bleven onrustbarend hoog en de schulden namen alleen maar toe. Spanje, Italië en Portugal maakten water en even later dreigde Cyprus helemaal te kapseizen.

Op het hoogtepunt van de crisis in 2012 was de Griekse rente gestegen naar meer dan veertig procent. De Italiaanse en Spaanse rente was met zeven procent onhoudbaar en onbetaalbaar. Ter vergelijking: de rente in de noordelijke eurozone lag rond de twee procent. Met andere woorden: droge voeten in het noorden, overstromingen in het zuiden.

In die overspannen zomer zei Draghi 'whatever it takes' te doen. "De juiste uitspraak met de juiste intonatie op het juiste moment, waarvoor hij alle lof verdient die hij daarvoor maar kan krijgen", zegt DNB-president Klaas Knot. "Een besluit waarvan ik denk dat de heer Draghi nu al zijn plek in de geschiedenisboekjes van de Europese monetaire geschiedenis verdiend heeft."